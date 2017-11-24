Штабы Зимней универсиады-2019 откроются в восьми городах Сибири

Делегация фестиваля «Сибирское PROдвижение» посетит восемь крупнейших городов Сибири и в каждом из них откроет Студенческий штаб Зимней универсиады-2019. Проект уже стартовал — 2 декабря организаторы побывали в Абакане.

Фестиваль «Сибирское PROдвижение» — это масштабный проект Дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске, который проходит в городах Сибирского федерального округа. Жители СФО смогут больше узнать о волонтерском движении Зимней универсиады-2019, вступить в ряды добровольных помощников, познакомиться со спортивной программой соревнований. Организаторы приготовили для каждого города-участника «Сибирского PROдвижения» развлекательные площадки, фотозоны с талисманом Студенческих игр U-Лайкой, эстафеты, розыгрыши призов и сувениров с символикой состязаний. В городах установят арт-объекты, посвященные Студенческим играм.

Первым пунктом транссибирского тура стал Абакан. 2 декабря делегация «Сибирского PROдвижения» открыла там Студенческий штаб Зимней универсиады-2019. С этого момента в Хакасии официально стартовал набор волонтеров Студенческих игр. В Абакане установили верстовой столб, который отсчитывает расстояние до Красноярска — столицы соревнований. Арт-объект должен напоминать жителям региона о приближении Зимней универсиады-2019.

В ближайшие две недели участники «Сибирского PROдвижения» побывают еще в семи городах: Барнауле, Омске, Кемерово, Томске, Новосибирске, Иркутске. Последней точкой протяженного маршрута станет Чита, столица самого восточного региона Сибири — Забайкальского края.

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График проведения Фестиваля:

5 декабря — Барнаул;

6 декабря — Омск;

8 декабря — Кемерово;

9 декабря — Томск;

10 декабря — Новосибирск;

13 декабря — Иркутск;

15 декабря — Чита.

Полный список штабов Зимней универсиады-2019, а также подробную информацию о наборе в волонтерское движение можно найти на сайте volunteers.krsk2019.ru.