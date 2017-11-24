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Алексей Навальный уволил координатора своего красноярского штаба
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В Красноярском крае

Алексей Навальный уволил координатора своего красноярского штаба

6 декабря 14:18
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Предвыборный штаб Алексея Навального в Красноярске остался без координатора — занимавший это место Руслан Руденко уволенл решением его московского руководства. Об этом Newslab.ru сообщил сам Руденко.

Руслан Руденко
Источник: страница Руденко на Facebook

По его словам, это решение принял руководитель федерального предвыборного штаба Леонид Волков.

«В телефонном разговоре увольнение объяснили тем, что у меня недостаточно опыта для организации сбора подписей за выдвижение Навального на пост президента России», — говорит Руденко.

Сейчас идет поиск кандидатур, но, по информации Руденко, пока безрезультатно.

Сам он после ухода с поста координатора красноярского штаба Навального планирует заняться собственными проектами.

«Никаких особенных планов у меня пока нет, — говорит он, — однако если меня позовут обратно — я все-таки подумаю».

Руслан Руденко координировал создание и работу в Красноярске штаба Алексея Навального с февраля 2017 года, получая за это зарплату около 40 тысяч рублей.

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