Алексей Навальный уволил координатора своего красноярского штаба

Предвыборный штаб Алексея Навального в Красноярске остался без координатора — занимавший это место Руслан Руденко уволенл решением его московского руководства. Об этом Newslab.ru сообщил сам Руденко.

По его словам, это решение принял руководитель федерального предвыборного штаба Леонид Волков.

«В телефонном разговоре увольнение объяснили тем, что у меня недостаточно опыта для организации сбора подписей за выдвижение Навального на пост президента России», — говорит Руденко.

Сейчас идет поиск кандидатур, но, по информации Руденко, пока безрезультатно.

Сам он после ухода с поста координатора красноярского штаба Навального планирует заняться собственными проектами.

«Никаких особенных планов у меня пока нет, — говорит он, — однако если меня позовут обратно — я все-таки подумаю».

Руслан Руденко координировал создание и работу в Красноярске штаба Алексея Навального с февраля 2017 года, получая за это зарплату около 40 тысяч рублей.