ГИБДД обвинила красноярских пенсионеров в неумении переходить дорогу с внуками (видео)

Красноярская ГИБДД сообщила об увеличении числа ДТП с детьми, которых сопровождали бабушки и дедушки. Только за последние два дня в городе зафиксировали 3 дорожных происшествия, в которых пострадали дети, находившиеся под присмотром бабушек. Стражи порядка уверены, что это происходит из-за того, что пожилые сопровождающие плохо ориентируются на дороге.

Последнее ДТП случилось днем 5 декабря на улице Академика Киренского. Пожилая женщина, подбегая вместе с внуком к еще не остановившемуся автобусу, не уследила за мальчиком, он поскользнулся и попал под колесо. Еще один инцидент произошел возле гимназии на ул. Новая Заря. Школьница, которая была под присмотром бабушки, резко выбежала на дорогу на пешеходном переходе и чуть не попала под машину.

Как рассказали Newslab.ru читатели, в некоторых районах города красноярцы сами решили информировать пешеходов о том, как правильно переходить дорогу. Например, летом перед опасными пешеходными переходами Академгородка появились предупреждающие памятки — их сделали и развесили местные жители.

Полицейские же призвали красноярцев побеседовать с пожилыми родителями о правилах поведения на городских дорогах, прежде чем доверять им своих детей.

«Большинство семей из-за плотной занятости оставляют детей с бабушками и дедушками. Но при этом не каждый задумывается о дорожной безопасности, как пожилых, так и юных участников движения. Дети дошкольного и младшего школьного возраста еще не способны самостоятельно ходить по дорогам, а пожилые люди не следят за изменениями в законодательстве, доверяют привычному маршруту и не ориентируются в обновленной дорожно-знаковой информации. Инспекторы ГИБДД рекомендуют красноярцам проговаривать со своими родителями все маршруты, по которым они планируют идти с детьми, рассказать об основных правилах для пешеходов и напомнить о мерах личной безопасности при движении в общественном транспорте», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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