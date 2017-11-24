«Закрутило и под КАМАЗ»: семья чудом спаслась от гибели в ДТП под Красноярском (видео)

Потерявший управление Nissan вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком. Водитель и пассажир легкового автомобиля чудом не пострадали.

Как рассказали сами участники аварии, ДТП произошло на Зеледеевской трассе, недалеко от кольца. Автомобиль Nissan двигался со скоростью около 70 км/час, но на скользкой дороге машина вдруг потеряла управление. Женщина-водитель не сумела вовремя сориентироваться и выехала на полосу встречного движения, прямо под КАМАЗ.

Удар пришелся на багажник автомобиля. Водитель и пассажир остались живы и даже не получили травм. Автомобиль пришлось увозить с трассы на автоэвакуаторе.

Как отметили красноярцы, водителю явно не хватило опыта вождения. «Резина тут не при чем. Скоростной режим не соответствующий дорожной обстановке, плюс не умение чувствовать машину», — предположили автомобилисты.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что происшествие обошлось без пострадавших, поэтому подробностей аварии сообщить не смогли. Дорожные полицейские порекомендовали водителям правильно выбирать скоростной режим и не совершать резких маневров на скользкой дороге.