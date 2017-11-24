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«Закрутило и под КАМАЗ»: семья чудом спаслась от гибели в ДТП под Красноярском (видео)
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«Закрутило и под КАМАЗ»: семья чудом спаслась от гибели в ДТП под Красноярском (видео)

6 декабря 16:48
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Потерявший управление Nissan вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком. Водитель и пассажир легкового автомобиля чудом не пострадали.

Как рассказали сами участники аварии, ДТП произошло на Зеледеевской трассе, недалеко от кольца. Автомобиль Nissan двигался со скоростью около 70 км/час, но на скользкой дороге машина вдруг потеряла управление. Женщина-водитель не сумела вовремя сориентироваться и выехала на полосу встречного движения, прямо под КАМАЗ.

На трассе под Красноярском автомобиль столкнулся с грузовиком

Видео: vk.com/kraschp

Удар пришелся на багажник автомобиля. Водитель и пассажир остались живы и даже не получили травм. Автомобиль пришлось увозить с трассы на автоэвакуаторе.

Удар пришелся в район багажника. Люди в автомобиле не пострадали...
Фото: vk.com/kraschp
... но машину пришлось увозить на эвакуаторе
Фото: vk.com/kraschp

Как отметили красноярцы, водителю явно не хватило опыта вождения. «Резина тут не при чем. Скоростной режим не соответствующий дорожной обстановке, плюс не умение чувствовать машину», — предположили автомобилисты.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что происшествие обошлось без пострадавших, поэтому подробностей аварии сообщить не смогли. Дорожные полицейские порекомендовали водителям правильно выбирать скоростной режим и не совершать резких маневров на скользкой дороге.

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