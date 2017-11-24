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В Уярском районе водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с двумя грузовиками
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В Уярском районе водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с двумя грузовиками

5 декабря 12:32
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В Красноярском крае легковой автомобиль расплющило после столкновения с двумя грузовиками.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, авария произошла в Уярском районе края, на 911 км автодороги Р-255, недалеко от пос. Балай. Легковой автомобиль, двигавшийся со стороны Красноярска, выехал на полосу встречного движения для обгона КАМАЗа. Там он столкнулся с грузовым автомобилем, а затем его отбросило в КАМАЗ.

Дтп на трассе в Уярском районе
Фото: vk.com/kraschp

В пресс-службе пояснили, что водитель легковой машины погиб на месте. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия и личность виновника аварии.

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