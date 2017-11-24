ГХК принял участие в VI Международном инновационном форуме в Железногорске

Горно-химический комбинат (предприятие Госкорпорации «Росатом», дивизион ЗСЖЦ) принял участие в работе VI Международного инновационного форума, который прошел в Железногорске 1 и 2 декабря. Тема форума в этом году — «Цифровая трансформация. Возможности городов». Эксперты рассказывали о передовых технологиях в городской среде.

«Если по итогам этого форума, а все предпосылки к этому есть, будет сформировано представление о том, что есть цифровизация, что есть умное управление — это хорошо. Потому что результатов сегодняшнего форума ждут не только в Красноярской крае или Железногорске, а, в том числе, в правительстве Российской Федерации, — отметил руководитель управления по работе с регионами Госкорпорации „Росатом“ Андрей Полосин. — Потому что, в соответствии с поручением правительства, сейчас стоит выбор стратегии развития, программы цифровизации. И поэтому для Госкорпорации важно, чтобы в городах присутствия отрасли работали очень дееспособные и квалифицированные команды. Ведь именно с умного управления начинается построение будущего».

В рамках работы сессии стратегического планирования «Федеральная экспериментальная площадка как точка опоры при переходе к новой модели территориального управления здоровьем населения» состоялось обсуждение реализации проекта «Бережливая поликлиника».

В своем выступлении на этой сессии генеральный директор Горно-химического комбината Петр Гаврилов отметил: «В соответствии с распоряжением главы Росатома Алексея Евгеньевича Лихачева о реализации проекта „Бережливая поликлиника“, Горно-химический комбинат активно включился в реализацию этого проекта. Мы считаем, что уровень медицинского обслуживания в ЗАТО должен соответствовать современным требованиям, движение в этом направлении и позволит обеспечить „Бережливая поликлиника“».

В реализации проекта планируется активно применять инструменты производственной системы Росатома, в том числе, картирование процедур и процессов, которое позволит оптимизировать логистику и сделает посещение поликлиники гораздо более удобным. Полученные таким образом решения воплотит в детской поликлинике дочернее общество комбината — ООО «СМРП ГХК», которым руководит Алексей Сергейкин, депутат городского Совета.

«Проект „Детская бережливая поликлиника“ — это не только ремонт, хотя он там тоже будет, это, прежде всего, совершенствование процессов работы в детской поликлинике, — отмечает Алексей Сергейкин. — В рамках реализации первого этапа проекта улучшения коснутся работы прививочного кабинета и регистратуры. Если сейчас на одну прививку мама с ребенком может потратить до 90 минут, то планируется, что это время сократится до десяти минут. Также в поликлинике будет оборудована комфортная зона, где семье будет удобно провести время в ожидании реакции на прививку. Изменения второго этапа, который будет реализован чуть позже, коснутся организации приема востребованных врачей — невролога и хирурга».

В числе других тем, которые обсуждались на форуме, — «Городская среда и пространственное развитие», «Цифровые решения для городов», «Кадры для цифровой экономики» и многое другое.