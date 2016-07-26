Железногорский ГХК подтвердил звание ответственного страхователя

Горно-химический комбинат (предприятие Госкорпорации «Росатом», дивизион ЗСЖЦ) стал одним из победителей ХII конкурса на присвоение звания «Ответственный страхователь», который ежегодно проводит железногорское управление Пенсионного фонда.

Чтобы определить лучших, специалисты управления детально проанализировали работу более 300 страхователей, зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск. Были отобраны самые активные организации, участвующие в развитии пенсионного и социального обеспечения своих сотрудников.

При дальнейшем отборе определяющими стали 14 критериев, среди которых своевременная уплата страховых взносов, качественное предоставление сведений о застрахованных лицах, обеспечение среднего размера заработной платы выше суммы прожиточного минимума, рост зарплаты по отношению к предыдущему году, функционирование на предприятии консультационного пункта по вопросам пенсионного обеспечения, участие в работе общественных организаций и другие.

В итоге в первой группе (ежемесячное поступление доходов в ПФР свыше 5 000 тыс руб.) среди семи самых активных участников звание «Ответственный страхователь» присвоено пяти организациям. В числе первых — Горно-химический комбинат с максимальным количеством баллов: 14. Звание «Ответственный страхователь» во второй группе (ежемесячное поступление доходов в ПФР свыше 1 000 тыс руб.) присвоено трём из семи самых активных участников, среди которых ООО «Телеком ГХК» и ООО «Комбинат питания»: по 11 баллов.

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За 12 лет существования конкурса звание «Ответственный страхователь» присваивается Горно-химическому комбинату двенадцатый раз подряд. Этот факт является знаком надёжности и стабильности предприятия для его партнёров, работников и государственных учреждений, отметили в компании.

Торжественное награждение победителей состоится в городской администрации 28 сентября. Оно традиционно проводится в канун дня образования управления Пенсионного фонда в Железногорске. В этот же день атомщики будут праздновать и свой профессиональный праздник — День атомной энергетики и промышленности.