Красноярская ГЭС объявляет творческий конкурс для школьников «Энергетика будущего»

На Красноярской ГЭС с 5 по 25 декабря проходит конкурс «Энергетика будущего». Конкурс приурочен ко Дню энергетика и направлен на привлечение общественного внимания к развитию возобновляемых источников энергии и энергосбережению.

В конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов школ Дивногорска. Он пройдет по нескольким направлениям. В создании макетов на тему: «ВИЭ в жизни человека» необходимо представить работы о роли возобновляемых источников энергии и о перспективах развития ВИЭ. В конкурсе эссе «Человек в истории строительства Красноярской ГЭС» нужно рассказать о роли человека в гидроэнергетике на примере Красноярской ГЭС. Работа также может быть приурочена к 50-летию гидроэлектростанции. В конкурсе видеороликов и презентаций «Семейный альбом» можно представить свое видение об истории строительства Красноярской ГЭС, а на конкурсе чтецов прочитать прозу или стихотворение на тему гидроэнергетики.

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По каждой номинации определят три победителя, которые наберут наибольшее количество баллов. Заявки на конкурс принимаются до 10 декабря по адресу: press@kges.ru. Необходимо указать ФИО автора, школу, класс и контактные данные — телефон для связи.

Работы принимаются в дивногорской школе № 5. Подробнее ознакомиться с положением о конкурсе и найти форму заявки можно на сайте Красноярской ГЭС.