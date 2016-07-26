Красноярская ГЭС наградила школьников по итогам конкурса «Енисей ищет друзей»

В Дивногорске завершился экологический конкурс «Енисей ищет друзей», который уже пять лет подряд проводит детская эколого-биологическая станция при содействии Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго.

В этом году в нем приняли участие 220 человек, среди которых были дети из детских садов, учащиеся практически всех школ города и средних технических заведений, а также взрослые.

В течение сентября юные дивногорцы и их родители участвовали в конкурсах — сочиняли стихи, делали книжки на тему «Енисей в моей судьбе», фотографировали Енисей и убирали берега реки от мусора. Самые лучшие работы наградили памятными подарками от Красноярской ГЭС. Встреча участников конкурса проходила в городской библиотеке им. В. Г. Распутина, которая находится на улице Набережная.

Кроме того, победители в конкурсе стихотворений прочитали всем собравшимся свои стихи. Директор «Детской эколого-биологическао станции» Надежда Мажарина подчеркнула важность конкурса:

«В течение всего года ребята проводят исследовательские работы, пишут стихи, рисуют картины, где главным героем выступает Енисей. Мы вместе подчеркиваем значение реки в жизни человека и акцентируем внимание на бережном отношении к природным ресурсам».

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Участники рассказывали, почему они решили принять участие в конкурсе и почему это важно для города. Победители экологического квеста Ксения и Владислав Дмитриевы поделились своими впечатлениями: «Мы второй год участвуем в этом празднике и каждый раз получаем все больше приятных эмоций. Экоквест — это что-то незабываемое! Азарт овладел всей нашей семьей, мы старались собрать как можно больше мешков с мусором и ответить правильно на вопросы. Обязательно будем участвовать и в следующем году».

По традиции праздник закончился обращением к Енисею. Дети и взрослые, глядя на реку, признались ему в любви.

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