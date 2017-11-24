Виновного в смертельном ДТП под Красноярском задержали по горячим следам

Полицейские Емельяновского района по горячим следам задержали виновника ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом рассказали в Главном управлении МВД по Красноярскому краю.

За несколько часов до этого в дежурную часть полиции обратился водитель, который на трассе «Красноярск — Енисейск» обнаружил тело 33-летнего мужчины с явными признаками наезда. Автомобиля виновника происшествия на месте не оказалось.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили личность правонарушителя и задержали 32-летнего безработного жителя Красноярска, который полностью сознался в содеянном.

«Он пояснил, что не заметил двигавшегося по дороге пешехода, и совершил на него наезд, после чего, испугавшись ответственности за совершенное ДТП, уехал с места происшествия», — говорят в полиции.

Сейчас против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание, которое ему грозит — 5 лет лишения свободы.