В Красноярске задержали подозреваемого в расчленении двух человек

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве двух человек, сообщают в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Вчера на территории мусоросортировочного завода в Березовском районе были обнаружены останки двух расчлененных тел — предположительно, мужчины и женщины.

По этому факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». Максимальное наказание по ней — пожизненное заключение.

Оперативно-розыскные мероприятия сотрудников Уголовного розыска совместно с городской и районной полицией вывели правоохранительные органы на подозреваемого.

Им оказался ранее судимый 34-летний житель Ленинского района Красноярска.

«Сейчас он задержан, — говорят в полиции, — и устанавливаются все обстоятельства преступления».

Мотивы убийства и его детали пока не разглашаются.