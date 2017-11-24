Делегация СФУ представила научные разработки в Китае

Делегация Сибирского федерального университета приняла участие в международном съезде «Циндаоская международная конференция по трансферу технологий 2017 и Аошанский Евразийский форум по науке и технике», где были представлены инновационные проекты, а также ряд малых инновационных предприятий СФУ. В форуме, прошедшем с 28 по 30 ноября в городе Циндао, приняли участие около 300 учёных из 15 стран мира.

В рамках форума был проведён круглый стол «Международный трансфер технологий: человеческий капитал для инновационной экономики», где состоялись презентации российских технологий, а также встречи с китайскими организациями и университетами для установления партнёрских отношений в области подготовки кадров для наукоёмких производств, научных исследований и производства инновационной продукции.

«По результатам форума мы обменялись опытом по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности с коллегами из Китая, обсудили основные проблемы. Наиболее продуктивной встречей стали переговоры в Китайско-российском инновационном технопарке, который расположен в развивающемся китайском городе Яньтай, где представители китайских компаний, занимающихся разработкой решений в области защиты окружающей среды, заинтересовались разработками СФУ в этой области. Мы обменялись контактами и договорились продолжить работу в направлении выхода инновационных разработок СФУ на рынки Китая», — рассказал директор Центра инновационного консалтинга СФУ Михаил Рыбков.

В Китае были представлены разработки:

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