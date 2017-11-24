Железногорец обратился в банк за ипотекой и узнал о своей «смерти» (видео)

Житель ЗАТО Железногорск вынужден был доказывать банку, что не умер. О ситуации в эфире местной телекомпании рассказала жена молодого человека.

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34-летний мужчина обратился в банк для того, чтобы получить ипотечный кредит на квартиру, но ему отказали, объяснив, что он «умер». «В банке нам сказали, что пришел отказ, потому что по документам ваш муж мертв. У нас шок был. Мы пошли в ЗАГС, где делают справку о смерти, но там нам сказали, что у них вопросов нет — человек существует», — рассказала супруга мужчины Валентина.

Оказалось, что документ забраковали в управлении по вопросам миграции МВД России. В миграционном отделе железногорской полиции пояснили — у них подобных случаев набралось за последнее время уже 15. Проблемы возникают после взлома федерального сайта управления и сбоя в работе сервера с данными, которые произошли весной 2017 года.

Мужчине, как и остальным 15 «умершим» железногорцам, полицейские помогли в течение нескольких дней — им выдали справки о том, что документ, удостоверяющий их личность действителен. Стражи порядка пояснили, что проверить свой паспорт может каждый гражданин на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России.

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