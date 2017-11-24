Горсовет Железногорска принял отставку мэра

Мэр Железногорска Вадим Медведев покинул свой пост. Такое решение приняла внеочередная сессия местного горсовета.

Уже сегодня бывший глава ЗАТО улетает в Москву, где будет работать в госкорпорации «Роскосмос». При этом, полномочия депутата горсовета он с себя не складывает.

Кресло мэра Железногорска временно займет заместитель генерального директора ФГУП ГХК Игорь Куксин. К исполнению обязанностей он приступит 13 декабря 2017 года.

В течение полугода депутаты горсовета должны будут провести конкурс, который и определит, кто станет новым мэром Железногорска, а также главой его администрации.

Напомним, что информация об отставке Вадима Медведева появилась 5 декабря 2017 года. На следующий день Медведев подтвердил это.

В марте 2018 года исполнилось бы восемь лет, как он занимал этот пост, совмещая его с должностью председателя городского совета депутатов Железногорска.

Предыстория: «Я остаюсь железногорцем»: Вадим Медведев подтвердил информацию о своем уходе