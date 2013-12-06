«Я остаюсь железногорцем»: Вадим Медведев подтвердил информацию о своем уходе

Глава Железногорска подтвердил информацию о своем переходе на новую работу.

О возможном уходе Вадима Медведева с поста главы ЗАТО Железногорск стало известно вчера днем. Сегодня в администрации закрытого города прошел брифинг, во время которого Медведев подтвердил эту информацию и сообщил, что дальше он будет работать в Москве. На вчерашнем заседании фракции «Единой России» он пояснил, что уходит в структуру «Роскосмоса», но полномочия городского депутата с себя не планирует снимать.

«Я остаюсь железногорцем. Всему своё время. Видимо, пришло время и для этого шага», — пояснил Вадим Медведев.

Вопрос об отставке Вадима Медведев рассмотрят завтра на внеочередной сессии горсовета Железногорска. Его преемником может стать заместитель директора «Горно-химического комбината» Игорь Куксин.

Предыстория: Глава Железногорска Вадим Медведев может покинуть свой пост