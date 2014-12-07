Гендиректор «СУЭК-Красноярск» получил почетную грамоту президента России

Руководитель компании «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров получил почетную грамоту президента России Владимира Путина. Благодарность от имени главы государства генеральному директору вручил врио губернатора края Александр Усс.

Торжественная церемония прошла 7 декабря, в День образования Красноярского края. Чествовали на мероприятии красноярцев, которые получили звания заслуженных работников РФ в области медицины, промышленности и сельского хозяйства. Врио губернатора также вручил всем присутствующим знаки отличия Красноярского края.

«Нам по-крупному повезло жить и работать в Красноярском крае — опорно-стержневом крае нашей страны. Нынешние страницы нашей биографии пишут люди такого класса и уровня, как вы, — обратился к собравшимся Александр Усс. — Пройдя тяжелые годы перестройки, мы удержали лидерские позиции. По многим производственным критериям, по уровню развития социальной сферы Красноярский край по-прежнему является одним из локомотивных и лидирующих регионов страны. Я искренне благодарю всех вас. Сегодня в этом зале представители разных районов края, разных профессий, разных возрастов — именно люди такого класса и такой породы являются солью красноярской земли. Я надеюсь, что получение сегодняшних наград станет дополнительным локомотивом для ваших новых успехов».

Одну из таких наград — почетную грамоту президента страны — вручили генеральному директору «СУЭК-Красноярск» Андрею Федорову. Говоря о полученной благодарности, он подчеркнул, что заслуга качественной и эффективной работы, которую отметил глава государства, принадлежит всем сотрудникам компании.

«Это, скорее, заслуги компании. СУЭК очень эффективно работает в Красноярском крае, своим углем мы греем всю Сибирь. Безусловно, эта заслуга, в первую очередь, компании и всего трудового коллектива, который работает в любое время. Почетная грамота президента России — приятная и долгожданная награда», — рассказал Федоров.

Отметим, Сибирская угольная энергетическая компания является крупнейшим угледобывающим предприятием России. В 2016 году предприятия СУЭК добыли свыше 100 млн тонн угля, из них больше четверти приходится на разрезы Красноярского края.