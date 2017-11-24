СУЭК представила проекты по привлечению специалистов в угольную отрасль

На Сибирском энергетическом форуме СУЭК представила проекты, направленные на привлечение специалистов в угольную отрасль. На сегодняшний день компания реализует программы, в которых участвуют школьники, студенты и молодые сотрудники предприятий.

На круглом столе «Диалог предприятий с вузами» начальник Управления по персоналу, труду и социальным вопросам АО «СУЭК-Красноярск» Татьяна Вишневская рассказала об основных проектах, с помощью которых компания привлекает на работу молодых специалистов, а также повышает уровень компетенций своих сотрудников.

По ее словам, благодаря стабильному состоянию компании проблемы текучки кадров на угледобывающих предприятиях нет. «Тем не менее, у нас есть обеспокоенность за завтрашний день, за дальнейшее укрепление престижа шахтерской профессии», — отметила в своем докладе Татьяна Вишневская.

Для решения этих вопросов СУЭК успешно реализует проект профильных «шахтерских» классов: в городах присутствия компании на базе общеобразовательных школ открываются специализированные классы с углубленным изучением математики, физики и информатики. В ходе обучения школьникам проводят экскурсии на предприятия, чтобы они своими глазами увидели рабочие процессы, регулярно подростки занимаются с преподавателями СФУ, в том числе с выездом в краевой центр.

«Помимо этого ежегодно мы организуем предметные общероссийские олимпиады. Сегодня мы уже можем подвести промежуточные итоги и, на мой взгляд, они неплохие. У нас уже состоялось несколько выпусков, и четверть студентов выбрали специальности в Институте горного дела и геологии СФУ, а также смежные профессии — железную дорогу и энергетику», — рассказала Татьяна Вишневская.

Еще один проект с ярко выраженной профориентационной направленностью — это Трудовые отряды СУЭК. Впервые такие отряды из школьников 14-18 лет были организованы в Красноярском крае в 2005 году, и с этого времени переросли в масштабное молодежное движение, охватившее все регионы присутствия компании от Кузбасса до Владивостока. Изменились за эти годы и векторы развития проекта: кроме благоустройства территорий и помощи ветеранам сегодня подростки активно занимаются социальным проектированием, участвуют в патриотических акциях и, что важно, различных мероприятиях СУЭК, посещают предприятия компании.

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Учащиеся техникумов и вузов наряду с молодыми сотрудниками СУЭК имеют возможность обучения в выездном летнем лагере «Горная школа»: в течение нескольких дней порядка 300 настоящих и будущих горняков решают инженерные кейсы, задачи, основанные на реальных производственных ситуациях, презентуют собственные доклады и проекты повышения эффективности производства. Победители «Горной школы» получают дополнительное образование по Президентской программе подготовки инженерных кадров в ведущих горных вузах страны и стажировку за рубежом.

Важность участия крупных предприятий в подготовке будущих специалистов для региональной энергетической отрасли в ходе круглого стола отметила заместитель министра образования Красноярского края Ольга Никитина, подчеркнув, что успешно подготовить кадры для конкретных предприятий возможно только с активным участием компаний. «Без участия работодателей готовить кадры совершенно бессмысленно», — добавила она.