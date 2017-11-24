В Законодательном Собрании края открылась выставка с портретами шахтеров

В Законодательном Собрании Красноярского края открылась выставка «Гордость России — шахтеры!», организованная Сибирской угольной энергетической компанией при поддержке Министерства энергетики РФ. Экспозиция продолжила череду мероприятий, посвященных 70-летию празднования Дня шахтера, которые СУЭК проводит на протяжении всего 2017 года.

Выставка «Гордость России — шахтеры!» является частью большого проекта под названием «Люди угля». Автор снимков — известный индустриальный фотограф Максим Мармур. Его фотографии рассказывают о сегодняшнем дне угольной отрасли, о том, как кардинально она изменилась за последние годы, и какую роль играет в становлении промышленной мощи страны. Но все же главные герои экспозиции — это шахтеры.

«Особая каста, особая порода — так назвал горняков президент Владимир Путин на торжественном приеме в честь Дня шахтера в Кремле, где впервые состоялся показ этих фоторабот», — отметила, презентуя фотовыставку, заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям Марина Смирнова.

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От лица СУЭК она поблагодарила руководителей Законодательного Собрания за содействие в организации выставки и передала в библиотеку краевого парламента книгу «Черное надежное золото. 70 историй о российском угле», подготовленную компанией к юбилею профессионального праздника.

Как подчеркнул присутствовавший на открытии выставки и.о. заместителя председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин, то, что Красноярск стал первым городом за Уралом, где представлены фотоработы — ранее они экспонировались в Центральном доме художника в Москве и в здании Государственной Думы РФ — неслучайно.