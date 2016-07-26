СУЭК стала победителем национальной премии «ERAECO 2017»

Сибирская угольная энергетическая компания стала победителем национальной премии «ERAECO 2017». СУЭК наградили в номинации «За вклад в экологическую культуру» за серию масштабных проектов в области экологического просвещения, в частности, за организацию в 2017 году фотовыставки «Первозданная Россия» в шахтерских регионах.

По инициативе СУЭК фотовыставка «Первозданная Россия» из программы одноименного федерального культурно-просветительского и экологического фестиваля была впервые представлена за Уралом. Экспонирование выставки началось в Красноярске в апреле 2017 года, после чего до 150 лучших работ из фотобанка «Первозданной России» смогли увидеть жители более чем двадцати шахтерских городов и поселков Красноярского, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, Кемеровской и Мурманской областей, республик Бурятия и Хакасия. Компания обеспечила бесплатный вход на выставки для всех желающих, чтобы шедевры многообразной российской природы через объектив самых талантливых фотографов страны стали доступны максимальному числу зрителей.

«СУЭК — социально ответственная компания, и сохранение экологии — это тоже социальная ответственность за наших людей, за те территории, где мы работаем, — отметил на церемонии вручения национальной премии „ERAECO 2017“ заместитель генерального директора АО „СУЭК“ Сергей Григорьев. — Это стремление создать для людей комфортные и благоприятные условия не только труда, но и жизни, чтобы они не покидали свою малую родину и связывали с ней надежды на будущее».

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Ежегодная национальная премия в области экологии вручается с 2013 года общественным движением «ERAECO» при поддержке Администрации президента РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Общественной палаты РФ, Центра Международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ, Представительства ООН — Окружающая среда (UNEP).

Ее основной целью является ознакомление широкой общественности с лучшими федеральными и региональными решениями в сфере охраны окружающей среды. В текущем году на конкурс поступило около 170 заявок из 57 городов.

Кроме СУЭК победителями премии стали Министерство природных ресурсов и экологии РФ и лично глава Минприроды Сергей Донской, ОАО «Российские железные дороги», ООО «Газпром георесурс», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Банк ВТБ, школы, заповедники, различные государственные и общественные организации.