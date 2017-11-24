Красноярские дошкольники играют в соляной комнате и занимаются йогой

В детском саду № 211 (ул. Тотмина, 33) профилактику гриппа и простуды проводят с помощью соляной комнаты и йоги, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

В соляной комнате благодаря специализированному оборудованию постоянно поддерживается определённая температура, давление и влажность воздуха, а также концентрация различных ионов соли. Детская соляная комната — это не просто стулья в пустой белой комнате, а большая соляную песочница. В ней воспитатель с детьми может проводить занятия по развитию речи, рисованию, слушать аудиосказки.

Галокамеру посещают все воспитанники учреждения. Также в саду практикуются различные дыхательные техники, рижский метод закаливания, самомассаж. Комплекс состоит из нескольких частей: разминочные упражнения, выполнение простого самомассажа (пальчиковая гимнастика), ходьба по «тропе здоровья» (ходьба по массажным, ребристым, солевым или мокрым дорожкам), занятия йогой.

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Все оздоровительные мероприятия позволяют тренировать иммунную систему воспитанников. Основная цель комплекса упражнений — поднятие настроения и мышечного тонуса детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических упражнений.

По данным управления образования, порядка 8 % дошколят не посещают детский сад из-за простудных заболеваний. В учреждениях, которые проводят систематическую профилактику, дети болеют гораздо реже. Воспитатели детских садов отмечают, что именно в декабре риск заболеть особенно высок, поэтому родителей просят не приводить детей в учреждение при проявление симптомов гриппа, ОРЗ и ОРВИ.

«Детей с симптомами болезни не следует приводить в садик, ведь в условиях образовательного учреждения ребёнок не сможет получить полноценного лечения, кроме того, он может заразить других воспитанников. В дошкольных учреждениях действует „фильтр“ по выявлению болеющих воспитанников — перед приёмом в группу проводится осмотр детей, измеряется температура. При выявлении симптомов болезни педагог вправе отказать родителям в приёме ребёнка», — отметила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Причиной отказа в приёме воспитанника может стать повышенная температура. В случае выявления иных признаков болезни (например, насморк, кашель) в группу для консультации приглашается медицинский работник.