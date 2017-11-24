Красноярские дошкольники играют в соляной комнате и занимаются йогой

В детском саду № 211 (ул. Тотмина, 33) профилактику гриппа и простуды проводят с помощью соляной комнаты и йоги, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.
В соляной комнате благодаря специализированному оборудованию постоянно поддерживается определённая температура, давление и влажность воздуха, а также концентрация различных ионов соли. Детская соляная комната — это не просто стулья в пустой белой комнате, а большая соляную песочница. В ней воспитатель с детьми может проводить занятия по развитию речи, рисованию, слушать аудиосказки.
Галокамеру посещают все воспитанники учреждения. Также в саду практикуются различные дыхательные техники, рижский метод закаливания, самомассаж. Комплекс состоит из нескольких частей: разминочные упражнения, выполнение простого самомассажа (пальчиковая гимнастика), ходьба по «тропе здоровья» (ходьба по массажным, ребристым, солевым или мокрым дорожкам), занятия йогой.
Все оздоровительные мероприятия позволяют тренировать иммунную систему воспитанников. Основная цель комплекса упражнений — поднятие настроения и мышечного тонуса детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических упражнений.
По данным управления образования, порядка 8 % дошколят не посещают детский сад из-за простудных заболеваний. В учреждениях, которые проводят систематическую профилактику, дети болеют гораздо реже. Воспитатели детских садов отмечают, что именно в декабре риск заболеть особенно высок, поэтому родителей просят не приводить детей в учреждение при проявление симптомов гриппа, ОРЗ и ОРВИ.
«Детей с симптомами болезни не следует приводить в садик, ведь в условиях образовательного учреждения ребёнок не сможет получить полноценного лечения, кроме того, он может заразить других воспитанников. В дошкольных учреждениях действует „фильтр“ по выявлению болеющих воспитанников — перед приёмом в группу проводится осмотр детей, измеряется температура. При выявлении симптомов болезни педагог вправе отказать родителям в приёме ребёнка», — отметила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.
Причиной отказа в приёме воспитанника может стать повышенная температура. В случае выявления иных признаков болезни (например, насморк, кашель) в группу для консультации приглашается медицинский работник.