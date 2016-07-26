За неделю 5 тысяч красноярцев заболели гриппом и ОРВИ

В Красноярске за неделю гриппом и ОРВИ заболели 5066 человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Согласно данным на сайте ведомства, показатель заболеваемости составляет 47,4 на 10 тысяч человек. Это ниже уровня эпидемического порога на 15,7 %. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на прошедшей неделе из-за гриппа или ОРВИ садики и школы не закрывали.

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Всего на территории Красноярского края на прошлой неделе заболели 8771 человек. Эпидпорог по краю также не превышен, показатель заболеваемости в крае составляет 30,6 на 10 тысяч человек.

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают следить за уровнем заболеваемости жителей.