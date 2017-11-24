Красноярский край оказался на 13 месте среди регионов с высокими зарплатами

Эксперты поставили Красноярский край на 13 место среди регионов с самой высокой зарплатой у жителей. Рейтинг составили эксперты агентства «РИА Рейтинг».

В качестве основного показателя ранжирования они использовали долю работников, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц. Красноярский край оказался на 13 месте. При среднем показателе по России в 4,13 %, в Красноярском крае эксперты насчитали 5,67 % высокооплачиваемых работников. При этом 9,6 % сотрудников получают в месяц меньше 10 тыс. рублей. В среднем по стране этот показатель составляет 11,3 %.

Самое большое количество высокооплачиваемых специалистов эксперты нашли в Ямало-Ненецком автономном округе (23,47 %), на Чукотке (20,98 %) и в Москве (17,05 %). В первых двух регионах доля работников с небольшими заработками составляет всего 0,6%, а в столице их 1,5 %.

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На последних местах рейтинга расположились три республики — Кабардино-Балкарская, Адыгея и Дагестан. В них количество высокооплачиваемых людей меньше процента — 0,56 %, 0,54 % и 0,48 % соответственно. Зато работников с маленькой зарплатой в них намного больше, чем в других регионах страны — 27,8 %, 25 % и 34,8 % соответственно.

Стоит отметить, что Красноярский край оказался в рейтинге выше других регионов Сибири. На втором и третьем местах расположились Иркутская и Томская области, а замыкает перечень сибирских регионов Алтайский край, где всего 0,73 % получают высокую зарплату, а труд 26,1 % оценивается в сумму меньше 10 тыс. рублей.