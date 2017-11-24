Каток на красноярской набережной готовят к открытию

На набережной Красноярска продолжают заливку катка, сообщили в пресс-службе главного управления по физической культуре, спорту и туризму мэрии. Ледовая площадка разместится между спуском с Центрального парка и площадкой «Арт-берег». Площадь катка составит 2 000 квадратных метров.

Здесь установят тёплый павильон с прокатом коньков и местом для их заточки. Также на набережной появится открытый шатер с купольной крышей, в него можно будет заезжать прямо на коньках. Обустроят на ледовой площадке и фотозону со светомузыкой.

«Сам каток украсит яркая иллюминация на деревьях, шатрах, опорах освещения и внутри льда, а также надувные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и снеговика. Еще одной особенностью нового катка станет необычный чудо-шар с эффектом падающего снега, в который можно зайти и сделать фото. И, конечно, по традиции на катке будет звучать музыка», — рассказал директор МАУ «Центр спортивных клубов» Александр Митрошкин.

Официальное открытие катка планируется 17 декабря в 16.00. В программе — выступления творческих коллективов Красноярска, соревнования по кёрлингу и велодрифту, конкурсы и памятные призы.