Варенье из шишек и целебные чаи: красноярцы могут купить к Новому году настоящие сибирские подарки

В Красноярске в качестве подарков к Новому году можно купить варенье из шишек, изысканные чаи и целые наборы настоящих сибирских лакомств. Уникальную продукцию вы найдёте в интернет-магазине «Царь чай».

В ассортименте диковинное варенье из шишек сибирских хвойных деревьев и ягод. Оно не только обладает ярким вкусом, но и чрезвычайно полезное. Всегда в наличии вы найдёте варенье из цельной и измельчённой кедровой и сосновой шишек, ревеня, плодов рябины, облепихи и калины, а также натуральные сиропы. Такой необычный подарок приятно удивит, а вкус непременно произведёт огромное впечатление.



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Также в магазине «Царь чай» вам предложат широкий ассортимент чая и чайных сборов с различными вкусами и добавками: с шиповником, лабазником и плодами боярышника, облепихой, клубникой и другими. Среди продукции вы сможете найти чай «Саган Дайля», который обладает бодрящим эффектом и идеально подходит людям с активным образом жизни. Или, например, молодильный сбор, ингредиенты которого улучшают состояние кожи, нормализуют пищеварение и помогают избавиться от стресса. Всего в линейке 15 видов сборов, поэтому подобрать наиболее подходящий подарок не станет проблемой.

В магазине «Царь чай» можно не только купить, но и оформить подарок. На выбор покупателей всевозможные стилизованные упаковки из бумаги, дерева, стекла без синтетических добавок. Можно выбрать коробочки, наполненные мхом, благодаря чему баночки не побьются, а подарок получит особый таёжный дух. На упаковку можно нанести логотип или гравировку, чтобы подарок стал именным и индивидуальным.



Продукцию можно дарить целым набором: варенье, сиропы, чай, мёд. Такой вкусный, полезный и красивый подарок оценят по достоинству как самые родные и близкие люди, так и коллеги или бизнес-партнеры, учителя, соседи или просто знакомые.