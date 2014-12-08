Минздрав предложил отмечать «полезные» продукты специальными наклейками

Минздрав предложил специально отмечать продукты, которые отвечают требованиям здорового питания. Соответствующее письмо, по данным издания «Известия», направили представители министерства в аппарат правительства России.

Программу здорового питания министерство планирует запустить в апреле следующего года и поделить все продукты на три основных группы, в зависимости от содержания в них жиров, сахара и соли. К первой группе минздрав предлагает отнести свежие и замороженные фрукты, овощи и бобовые, сырое мясо, птицу, рыбы и морепродукты, а также яйца и крупы.

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Во второй список попали те продукты, которые врачи не считают «здоровыми» — это шоколад, кондитерские изделия, энергетические батончики и десерты. Сюда же отнесли энергетические напитки и алкогольную продукцию.

В третий перечень попали продукты, которые, в зависимости от компонентов в их составе, могут быть отнесены к здоровому питанию. В него попали соки, хлеб, сухие завтраки, переработанное мясо, птица, рыба, а также молочная продукция, творог и сыр.

Маркировка продукции будет добровольной. Вид наклейки сейчас разрабатывают, он будет готов к февралю следующего года.