Ко Всемирному дню футбола в Красноярском крае посчитали футболистов

Статистики посчитали футболистов и болельщиков Красноярского края.

В воскресенье, 10 декабря, будут отмечать Всемирный день футбола. По данным статистиков, в 2016 году этим видом спорта в Красноярском крае занималось 39 494 человек, в том числе 2692 женщин. При этом количество штатных тренеров-преподавателей по футболу — всего 186 человек.

Игры проходят на 485 полях, 219 из которых находится в сельской местности, а также на футбольном манеже. 430 их стадионов оплачивает муниципальный бюджет, 34 принадлежит Красноярскому краю, а 11 находится в федеральной собственности.

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Единовременная пропускная способность всех футбольных полей Красноярского края составляет 14 850 человек, из них 6102 — в сельской местности. Посмотреть на игры могут одновременно 11,345 млн человек, но в 2016 году футбольные матчи посетили лишь 7,392 млн человек.

Не полностью заполняются и трибуны футбольного манежа. Они рассчитаны на 144 тыс. болельщиков в год, но в прошлом году пришло лишь 122 200 человек.