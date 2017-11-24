Российскую сборную отстранили от участия в Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхёнчхане (Южная Корея). Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу МОК.

Сборную отстранили из-за скандала, разгоревшегося после Олимпиады в Сочи. По мнению комитета, российские спортсмены употребляли допинг. Более того, во время Игр в стране якобы существовала целая система, которая позволяла скрывать положительные результаты проб спортсменов.

Российские спортсмены, которых признают «чистыми» (т. е. не принимавшими допинг), смогут принять участие в Олимпиаде 2018 года. Однако им придется выступать под нейтральным флагом, а во время чествования этих атлетов включат гимн Олимпийского движения, а не гимн России.

Кроме того, МОК оштрафовал Олимпийский комитет России на 15 млн долларов. Он должен возместить расходы МОК на расследования и «поспособствовать созданию независимой организации по допинг-тестированию».

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Как сообщают федеральные СМИ, в настоящее время решается, будет ли олимпийская сборная страны в полном составе бойкотировать Игры в Пхёнчхане.

Напомним, по решению МОК пожизненно дисквалифицировали и лишили медалей Игр нескольких российских спортсменов. Среди них оказались двое красноярцев — скелетонист Александр Третьяков и бобслеист Дмитрий Труненков. Позже Третьякову разрешили участвовать в спортивных соревнованиях.