Приставы с дракой отпилили крыльцо свадебного салона в центре Красноярска (видео)

Приставы с дракой и скандалом отпилили крыльцо свадебного бутика на ул. Горького в Красноярске.

Как пояснили в пресс-службе краевого Управления Федеральной службы судебных приставов, в суд на владельцев свадебного салона подали жильцы дома на ул. Горького, 33. Они требовали найти управу на предпринимателя, который разобрал часть несущей стены дома и превратил окно в дверь, чем поставил под угрозу жизни людей.

Суд решил, что крыльцо нужно снести, а дверь заложить кирпичом и превратить снова в окно. Но с 2015 года хозяин помещения так и не выполнил требования, хотя неоднократно получал уведомления от приставов, пять раз привлекался к административной ответственности, лишился права продавать или переоформлять имущество. Кроме этого, недавно мужчине запретили выезжать за границу.

Вчера приставы появились на ул. Горького вместе с рабочими и начали демонтировать крыльцо бутика. Владельцу это не понравилось и мужчина напал на приставов. Дебошира удалось успокоить и рабочие продолжили демонтаж.

Подрядчику еще предстоит убрать козырек над входом и заложить кирпичом дверь. Из федерального бюджета на эти работы выделили 200 тыс. рублей. Эту сумму предстоит потом взыскать с владельца помещения. В пресс-службе отметили, что сейчас свадебный бутик не работает.