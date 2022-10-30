Приставы вызвали такси и арестовали приехавшую иномарку

В Козульском районе Красноярского края судебные приставы наложили арест на приехавший по вызову автомобиль такси, владелец которого не хотел платить кредит. Если в ближайшее время мужчина не погасит долг, то лишится машины.

Как рассказали в пресс-службе УФССП региона, он взял кредит на покупку автомобиля Opel Mokka, но не спешил выплачивать его. В какой-то момент долг перед банком и налоговой службой превысил один миллион рублей. При этом должник прятался от судебных приставов и скрывал имущество — автомобиль, который находился в залоге у банка.

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Приставы установили, что мужчина занимается частным извозом на этой же иномарке. «Судебный пристав воспользовался приемом, который успешно применялся его коллегами из других районов края, — установил номер телефона такси и заказал его к назначенному месту. Усевшись поудобнее в автомобиле, двое приставов предъявили служебные удостоверения и принялись заполнять процессуальные документы. На транспортное средство наложен арест, авто изъято из пользования и передано на ответственное хранение представителю взыскателя. В ближайшее время, если мужчина не изыщет средства на погашение задолженности, автомобиль передадут на реализацию», — пояснили в пресс-службе.