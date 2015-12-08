Чадящий автосервис прикрыли за загрязнение воздуха

В Красноярске нашли ещё один источник загрязнения воздуха. Инспекторы краевого министерства экологии и рационального природопользования обнаружили вредные выбросы от автосервиса в Советском районе Красноярска.

Как уточнили Newslab.ru в пресс-службе министерства, речь идет об автосервисе «Оазис» (ул. Гайдашовка, 2А ст 2). В конце ноября красноярцы пожаловались на горячую линию министерства, что этот автосервис загрязняет воздух. Люди сообщили, что из трубы здания идет черный дым.

Инспекторы министерства и полицейские проверили работу сервиса. Оказалось, что его обогревает котельная, которая выбрасывает в воздух опасные вещества. У владельца не оказалось документов, разрешающих это.

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Среди прочего в дыме котельной обнаружили оксид углерода, диоксид азота и бензпирен. Из-за этих веществ люди себя плохо чувствуют, а бензапирен вообще может спровоцировать раковые заболевания.

По решению суда котельную сервиса опломбировали на 20 дней, до 14 декабря. Если предприниматель соберет документы, разрешающие выбросы, котельная снова начнет работать.

Напомним, неделю назад в Советском районе за аналогичные нарушения закрыли ещё один автосервис.