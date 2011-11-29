Автосервис в Советском районе наказали за незаконные выбросы

В Красноярске на 14 дней остановили работу автосервиса, который незаконно загрязнял воздух. Вредные выбросы влияли на здоровье людей.

Как рассказали в пресс-службе краевого министерства экологии и рационального природопользования, нарушения в работе автосервиса «Панда» (ул. Ястынская, 48) нашли во время планового рейда в Советском районе Красноярска. Оказалось, что у владельца не было документов, разрешающих выбросы отопительного оборудования. В пресс-службе министерства Newslab.ru уточнили, что речь идет о котельной, которой отапливался автосервис.

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Деятельность предприятия приостановили на 14 дней, котельную опломбировали. В министерстве подчеркнули, что котел выбрасывал в воздух вещества, из-за которых людям становилось тяжело дышать, а также появлялось раздражение в горле.

В настоящее время предприниматель оформляет необходимые документы, разрешающие выбросы.