Строители «Белых рос» незаконно подключились к теплосетям

Три самовольные врезки в теплосеть обнаружили сотрудники Красноярской теплотранспортной компании (КТТК, входит в холдинг СГК) в Свердловском районе Красноярска. Несанкционированное подключение объектов к сетям теплоснабжения выполнили организации, которые строят микрорайон «Белые росы».

Факт врезки в теплосеть обнаружили в ходе очередной проверки, проведённой сотрудниками Красноярской теплотранспортной компании. К теплосетевой инфраструктуре КТТК для проведения отделочных работ подключили три строящихся жилых дома различной высотности: от 18 до 25 этажей. Суммарная неучтенная тепловая нагрузка в результате самовольной врезки в трубопроводы составила 2,048 Гкал/час.

Специалисты КТТК отмечают, что подобные действия несут серьезную угрозу для качества и надежности теплоснабжения всего микрорайона. Из-за самовольных врезок грубо нарушается рассчитанный гидравлический режим — в теплосетях падает давление при передаче теплоносителя, следовательно, снижаются параметры теплоснабжения добросовестных потребителей.

«Тепловая энергия — это тоже товар. И за него надо платить, а также соблюдать все прописанные нормативными актами процедуры подключения к сетям, не нарушающие функционирование системы теплоснабжения, — подчеркнул директор КТТК Сергей Иванов. — По факту бездоговорного потребления составлены соответствующие акты, будут направлены заявления в полицию. Надеемся, эти противозаконные действия не останутся незамеченными правоохранительными органами».

С начала 2017 года сотрудниками КТТК обнаружено восемь крупных врезок, общий ущерб от которых составил свыше 5,5 млн рублей. Сообщать о фактах самовольного подключения к теплосети можно по телефону Красноярской теплотранспортной компании (391) 252-44-83, а также по электронной почте KTTK@sibgenco.ru.