Суд отправил несовершеннолетнюю разбойницу из Игарки в колонию

Девушку-подростка из Игарки отправили в колонию за кражу и разбой в Новый год.

Как пояснили в краевом следственном управлении Следственного комитета России, накануне суд города Игарка Красноярского края отправил на три года в воспитательную колонию 16-летнюю девушку. Ее признали виновной в групповом разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). До этого несовершеннолетняя северянка уже имела проблемы с законом.

Следователи пояснили, что оба преступления девушка совершила в новогодние праздники — 1 и 13 января 2017 года. В первый день года она обокрала своего знакомого, в квартире которого отмечала праздник. Убедившись, что мужчина уснул, девушка забрала его сотовый телефон и покинула квартиру.

Старый новый год злоумышленница и ее знакомый отправились отмечать к 43-летнему глухонемому мужчине, с которым познакомились на улице. Увидев, что у мужчины есть деньги, девушка несколько раз ударила его по голове бутылкой и забрала 5 тыс. рублей. Дело в отношении ее товарища следователи выделили в отдельное производство.

В следственном управлении отметили, что девушку также подозревают в том, что она принимала участие в групповом жестоком убийстве жителя Игарки. Это дело до суда еще не дошло.