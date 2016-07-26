Ученик дивногорской коррекционной школы напал на мальчика с ножом

В Дивногорске восьмиклассник с ножом напал на 12-летнего мальчика. Как рассказали в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю, оба мальчика являются учениками коррекционной школы. 14 сентября на перемене между уроками дети находились на улице. 14-летний подросток с диагнозом «лёгкая умственная отсталость» стал требовать у 12-летнего школьника деньги, однако у ребенка их не оказалось.

Следователи завели уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Нападавший подросток полностью признал свою вину и дал подробные показания.

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Восьмиклассник состоит на учете у психиатра и ранее неоднократно совершал различные правонарушения. Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Добавим, мальчик, у которого восьмиклассник хотел отнять деньги, не пострадал.