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Ученик дивногорской коррекционной школы напал на мальчика с ножом
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Ученик дивногорской коррекционной школы напал на мальчика с ножом

18 сентября 17:22
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В Дивногорске восьмиклассник с ножом напал на 12-летнего мальчика. Как рассказали в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю, оба мальчика являются учениками коррекционной школы. 14 сентября на перемене между уроками дети находились на улице. 14-летний подросток с диагнозом «лёгкая умственная отсталость» стал требовать у 12-летнего школьника деньги, однако у ребенка их не оказалось. 

Следователи завели уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Нападавший подросток полностью признал свою вину и дал подробные показания. 

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Восьмиклассник состоит на учете у психиатра и ранее неоднократно совершал различные правонарушения. Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Добавим, мальчик, у которого восьмиклассник хотел отнять деньги, не пострадал.

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