Врачи посоветовали красноярцам правильное меню на Новый год

Медики рассказали, что нужно есть на Новый год, чтобы избежать новогоднего инфаркта. В пресс-службе краевого министерства здравоохранения напомнили об опасностях длинных праздников.

По данным медиков, нередко после окончания новогодних каникул красноярцы попадают на прием к врачам: терапевту или кардиологу с симптомом «праздничного сердца». Так в медицине называют состояние, когда чрезмерные волнения, алкоголь и избыток не очень полезной пищи провоцируют нарушение в кровообращении и работе сердца. Самыми серьезными последствиями могут стать инсульт, инфаркт и другие проблемы с сосудами, спровоцированные тромбами.

В пресс-службе посоветовали исключить из меню жирную пищу.

«Диетологи рекомендуют не превышать дневную норму — 40 г жира. А это три толстых ломтика вареной колбасы, или четыре сосиски, или 400 г говядины. В животных жирах много холестерина, который способен откладываться на стенках сосудов», — рассказали в минздраве.

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Вредные углеводы содержатся в конфетах, сдобе и пирожных и дают слишком большую нагрузку на поджелудочную железу. Кроме этого, кардиологи не советуют злоупотреблять спиртным, даже сухим красным вином, которое некоторые считают «полезным для сосудов».

Для того, чтобы не набрать за праздники лишних килограммов, красноярцам порекомендовали побольше бывать на воздухе и проводить поменьше времени перед телевизором.