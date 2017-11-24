Синоптики рассказали о погоде в декабре и планах на Новый год

Красноярску пообещали не очень холодный декабрь и комфортную новогоднюю ночь. Об этом рассказала ведущий специалист по связям с общественностью красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова.

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По мнению синоптиков, прошедший ноябрь был достаточно теплым и малоснежным. В те дни, когда техника не справлялась с нагрузкой по уборке снега, от всех осадков за месяц выпало 62 %. Всего в ноябре выпало лишь 82 % от нормы — 31 мм. Средняя температура по Красноярску составила −5,8 °С, что почти на два градуса выше нормы, которая составляет −7,6 °С.

Оксана Сальникова отметила, что прогноз на декабрь синоптикам оказалось очень сложно сделать, так как в Красноярском крае сохраняется «северо-западный перенос воздушных масс», что не позволяет установиться зимней погоде. Декабрь будет немного выше нормы и его средняя температура в Красноярске составит −13.. −14 °С. Морозов синоптики советуют ждать лишь жителям восточной части Эвенкии. Количество осадков должно уложиться в норму, либо быть немного меньшее ее — 20-16 мм.

Ближайшие выходные принесут в краевой центр короткое похолодание — ночью с пятницы на субботу столбики термометров покажут −17.. −22 °С, днем в субботу температура повысится немного и будет колебаться в пределах от −12 до −17 °С. В воскресенье воздух прогреется до −13°С.

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Следующая неделя будет теплой — на 4-6 °С выше нормы. В этот период пойдет снег. По ночам столбики термометров будут держаться на отметке −8 до −13°С, а днем подниматься до −3.. — 8 °С. К выходным снова похолодает, на территорию края придет холодный арктический воздух.

Во второй декаде по ночам будет холодать до −23.. — 28 °С, а днем теплеть лишь до −16.. — 21°С. Осадки на этот период прекратятся, ветер будет слабым. К концу недели погода снова поменяется, температура повысится, пойдет снег, но усилится ветер. До конца месяца в Красноярске сохраниться достаточно комфортная погода — около −13.. — 18 °С. Такой же обещают синоптики и новогоднюю ночь.

Оксана Сальникова напомнила, что самый холодный декабрь с начала века был в 2012 году — −24 °С при норме в −14 °С. Самый теплый последний месяц года был в 2015 — тогда температура составила −5,6 °С. Новогодние ночи за последний период редко были сильно холодными — температура колебалась в пределах −15 °С. Самая холодная ночь Нового года была в 1987 и 2000 годах — около −40°С, а самой теплой в 1979 — +6°С.