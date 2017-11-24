В Красноярске прошел творческий фестиваль для особенных детей

В Красноярске прошел творческий фестиваль «Крылья успеха», который ежегодно собирает талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья. Участников и победителей фестиваля поздравил глава города Сергей Ерёмин, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие прошло в Красноярске в восьмой раз. Свои таланты продемонстрировали более 90 особенных детей в возрасте от 7 до 18 лет. Перед началом концерта для детей прошли интерактивные игры, творческие мастер-классы, работала фотостудия, участники могли сделать аквагрим.

Особенностью фестиваля стала галерея работ финалистов конкурса «Добрым людям на загляденье», где разместились картины, аппликации, поделки из пластилина и природных материалов.

Например, 15-летняя Юлия для участия в фестивале сделала объёмную гусеницу из шишек. Мама Юлии Вероника Фёдорова отметила, что фестиваль «Крылья успеха» даёт возможность раскрыть потенциал ребёнка. «Вместе с дочкой мы уже не первый раз принимаем участие в этом чудесном фестивале — фантазируем и делаем различные поделки, это нас очень сближает. Важно, что здесь ребёнок общается с другими детками, выходит на сцену, у него появляется уверенность в себе, желание творить, дерзать, добиваться большего», — рассказала она.

Кульминацией фестиваля стал концерт: участники подготовили совместные номера с профессиональными артистами и творческими коллективами. Конкурсанты показали танцевальные номера, пели песни, играли на музыкальных инструментах и читали стихи.

Организаторы фестиваля отмечают, что с каждым годом уровень участников становится всё выше, растёт их исполнительское мастерство, они чувствуют себя более свободными на сцене. А для многих проект «Крылья успеха» становится стартом для серьёзного творческого взлёта.

Например, Алексей Протопопов принимает участие в фестивале уже не первый год. Говорит, что выходить на сцену всегда волнительно, но помогает обо всем забывать приветствие зрителей. «Недавно наш коллектив ездил в Москву, мы выступали на международном конкурсе Inclusive Dance, где выиграли три диплома и два кубка. Сегодня мы покажем свой новый танцевальный номер. Мне очень нравится выходить на сцену, особенно когда зрителей много и все аплодируют нам!», — рассказал он.