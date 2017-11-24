Мэрия Красноярска незаконно отказалась расселять жильцов аварийного дома

Администрация Красноярска не стала расселять жильцов аварийного дома на ул.Малиновского, 6, чем нарушила Жилищный кодекс РФ. Об этом сообщают в прокуратуре Красноярского края.

Плачевное состояние этого дома было установлено еще в 2012 году, в результате обследования его строительных конструкций специализированной организацией. Вывод был однозначным — здание аварийное.

Однако никаких мер по расселению принято так и не было. Более того, межведомственная комиссия Красноярска, которая и должна была решить этот вопрос, в 2014 году постановила, что капитального ремонта здесь будет достаточно. Но даже он не был произведен, что показала недавняя проверка прокурорами состояния дома.

«При наличии с 2012 года информации об аварийном состоянии многоквартирного дома № 6 по ул. Малиновского меры к расселению граждан, проведению необходимых ремонтных работ и признанию указанного жилого фонда аварийным до настоящего времени не принимались, что является нарушением ст.2 Жилищного кодекса РФ,» — говорят в прокуратуре.

В итоге 28 ноября 2017 года первому заместителю главы Красноярска внесено представление об устранении обозначенных нарушений. Правда, оно все еще рассматривается.