Скончался актер Леонид Броневой

В Москве на 89-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист СССР Леонид Броневой. Об этом сообщается на сайте театра «Ленком».

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Во время войны семья будущего артиста была эвакуирована в Казахстан. В 1950 году он окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского. Через несколько лет после этого он поступил в московскую Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ имени Горького. Затем служил в грозненском, иркутском и воронежском драматических театрах. В 1961 году он перебрался в Москву. С 1962 по 1988 год о выступал на сцене театра на Малой Бронной, с 1988 года — «Ленкома».

На счету Броневого десятки ролей в кино. Известность он получил после исполнения роли Генриха Мюллера в телефильме «Семнадцать мгновений весны». Броневой снялся в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Формула любви» и многих других.