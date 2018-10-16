Умер российский актер Дмитрий Марьянов

Поздним вечером 15 октября в возрасте 47 лет скончался известный российский актер Дмитрий Марьянов. О его смерти рассказали федеральные СМИ.

Актер отдыхал с друзьями на даче, когда ему стало плохо. Как сообщает «Комсомольская правда», друзья решили доставить его в больницу самостоятельно, не дожидаясь приезда скорой помощи, потому что на станции им сообщили о загруженности бригад.

Актер скончался по пути в больницу в подмосковном городе Лобня, не приходя в сознание.

По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Криминальная версия гибели пока исключается.

Дмитрий Марьянов известен по десяткам ролей в популярнейших российских сериалах и кино — «День радио», «Графиня де Монсоро» и других.