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Умер российский актер Дмитрий Марьянов
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Умер российский актер Дмитрий Марьянов

16 октября 9:50
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Поздним вечером 15 октября в возрасте 47 лет скончался известный российский актер Дмитрий Марьянов. О его смерти рассказали федеральные СМИ.

Дмитрий Марьянов, кадр из фильма «Игра в правду» (2013)
Фото: kino-teatr.ru

Актер отдыхал с друзьями на даче, когда ему стало плохо. Как сообщает «Комсомольская правда», друзья решили доставить его в больницу самостоятельно, не дожидаясь приезда скорой помощи, потому что на станции им сообщили о загруженности бригад.

Актер скончался по пути в больницу в подмосковном городе Лобня, не приходя в сознание.

По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Криминальная версия гибели пока исключается.

Дмитрий Марьянов известен по десяткам ролей в популярнейших российских сериалах и кино — «День радио», «Графиня де Монсоро» и других.

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