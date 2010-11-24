Умер актер из «Белого солнца пустыни»

Умер актер Николай Годовиков, сыгравший Петруху в фильме «Белое солнце пустыни». Об этом сообщили федеральные СМИ со ссылкой на друзей актера. Ему было 67 лет. Сообщается, что актер был болен раком.

Николай Годовиков родился 1 января 1950 года в Ленинграде. Впервые он снялся в кино в 16 лет, тогда он сыграл беспризорника в «Республике ШКИД». Наибольшую известность ему принесла роль красноармейца Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни», именно там он произнес ставшую крылатой фразу «Гюльчатай, открой личико».

В начале 2000-х Николай Годовиков играл эпизодические роли в сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и других отечественных сериалах.

Родные пока не сообщают о времени и месте похорон актера.