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Красноярцам пообещали небольшое потепление
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Красноярцам пообещали небольшое потепление

11 декабря 9:29
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На этой неделе в Красноярске снова изменится погода: синоптики прогнозируют потепление и снег. При этом их прогнозы относительно температуры воздуха расходятся.

Так, Гидрометцентр обещает красноярцам до −10 °C в понедельник, среду и четверг. Самыми теплыми днями недели, по данным этих синоптиков, станут вторник и пятница: −7 и −5 °C соответственно. В темное время суток Гидрометцентр прогнозирует −12, −13 °C.

Порталы rp5.ru и gismeteo.ru дают менее оптимистичные прогнозы на новую неделю. В светлое время суток они прогнозируют от −8 °C до −14 °C, что все равно теплее, чем в минувшие выходные.

Синоптики Гидрометцентра дают оптимистичный прогноз на новую неделю...
Скриншот: meteoinfo.ru
... а их коллеги прогнозируют умеренные морозы...
Скриншот: www.gismeteo.ru
В одном синоптики сходятся: на этой неделе в городе будет идти снег
криншот: rp5.ru

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Прогноз погоды в Красноярске на месяц

В одном синоптики сходятся — ежедневно в Красноярске ожидается небольшой снег.

Небо при этом почти всегда будет затянуто тучами, ветер преимущественно будет дуть с запада и юго-запада с усилением в конце рабочей недели.

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