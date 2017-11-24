Красноярцам пообещали небольшое потепление

На этой неделе в Красноярске снова изменится погода: синоптики прогнозируют потепление и снег. При этом их прогнозы относительно температуры воздуха расходятся.

Так, Гидрометцентр обещает красноярцам до −10 °C в понедельник, среду и четверг. Самыми теплыми днями недели, по данным этих синоптиков, станут вторник и пятница: −7 и −5 °C соответственно. В темное время суток Гидрометцентр прогнозирует −12, −13 °C.

Порталы rp5.ru и gismeteo.ru дают менее оптимистичные прогнозы на новую неделю. В светлое время суток они прогнозируют от −8 °C до −14 °C, что все равно теплее, чем в минувшие выходные.

Материалы по теме Правильный декабрь Прогноз погоды в Красноярске на месяц

В одном синоптики сходятся — ежедневно в Красноярске ожидается небольшой снег.

Небо при этом почти всегда будет затянуто тучами, ветер преимущественно будет дуть с запада и юго-запада с усилением в конце рабочей недели.