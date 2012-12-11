Красноярские школьники предложили перерабатывать айсберг в питьевую воду

Ученики красноярской школы № 149 (ул. Весны, 9а) представили свои разработки на сибирском фестивале робототехники «РобоСиб-2017», сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации. Школьники показали танкер, который перерабатывает айсберг в питьевую воду и установку для ведения сельского хозяйства в экстремальных условиях.

Фестиваль робототехники прошел в Иркутске. За победу в 10 направлениях боролись 195 команд. В мероприятии приняли участие 45 учеников красноярской школы № 149. Ребята завоевали 11 призовых мест, причём в направлении FLL «Игра» команда «Winners» стала абсолютным победителем, заняв весь пьедестал почёта.

Теперь школьникам предстоит побороться за право поехать на европейский и мировой чемпионаты по робототехнике, а в июне подростки отправятся в Китай на азиатские соревнования

«На чемпионате участникам было предложено изучить проблемы, связанные с водными ресурсами. Школьники, например, готовили презентации своих исследований на тему гидродинамики и разработали роботов, которые смогут оптимизировать процессы добычи, очистки, транспортировки воды. Наши команды представили проект усовершенствования городской ливневой канализации. Ребята считают, что дождевую воду можно использовать во благо, например, отапливать с её помощью дома. В номинации „Самый инновационный подход“ был представлен проект по переработке айсбергов в питьевую воду и её дальнейшую транспортировку в страны, которые столкнулись с дефицитом чистой воды. По задумке ребят, танкер особой конструкции будет откалывать кусок айсберга, загружать его в хранилище и транспортировать до пункта назначения. За один рейс можно будет перевезти порядка 50 миллионов литров воды», — рассказал тренер красноярских команд Максим Турушев.

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Одной из лучших разработок на чемпионате был признан проект автономной гидропонной установки. Разработка носит прикладной характер и может решить целый ряд сельскохозяйственных задач, например, выращивание растений в экстремальных условиях. Данную установку можно использовать в регионах с нехваткой плодородных земель, в условиях Крайнего Севера. Устройство может работать автономно, ему не нужны земля и постоянные источники электричества, достаточно ветряка или солнечных батарей, а удобрения в необходимых пропорциях смешает робот. Конструкция уже прошла испытания, с её помощью ребята вырастили горох.