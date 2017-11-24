Красноярские родители предлагают открыть для детей секции по йоге и восточным танцам

Красноярские мамы и папы могут предложить школам открыть дополнительные кружки и секции, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

При учреждениях работает почти 2 тысячи кружков, спортивных секций и творческих объединений. Во многих из них в создании программы дополнительного образования принимают участие родители. У семей спрашивают, какие кружки и секции они хотели бы видеть в расписании. По результатам опроса или анкетирования в учреждении принимают решение об открытии того или иного кружка.

Наибольшей популярностью пользуются занятия художественной направленности. В Красноярске функционирует около 650 тематических кружков, их посещают более 30 тысяч детей. В 320 спортивных секциях при центрах дополнительного образования и в школах занимаются порядка 15,5 тысяч детей, примерно по 11 тысяч ребятишек увлекаются дисциплинами технической и эколого-биологической направленности. Но есть и необычные занятия, так, например, родители предлагают открыть анимационную студию, проводить занятия по йоге, восточным танцам, актёрскому мастерству и другие.

Практически во всех учреждениях есть как бесплатные, так и платные кружки и секции. К платным занятиям относятся: обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов и другие услуги.

«Платные занятия не могут проводиться взамен или в рамках основной образовательной программы, финансируемой за счет бюджетных средств. За какие занятия плата взиматься не будет каждое учреждение решает самостоятельно, это зависит от возможностей и особенностей образовательной программы того или иного садика или школы. В одних учреждениях, например, бесплатными являются дополнительные занятия по изобразительному искусству и актерскому мастерству, а в других — робототехника и углубленное изучение точных наук», — напомнили в управлении образования.

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Красноярским родителям напоминают, что учреждения могут установить стоимость, указанную в едином перечне. Также сады и школы могут самостоятельно рассчитать стоимость тех или иных занятий и обосновать её на тарифной комиссии администрации города. Оказание услуг осуществляется на договорной основе между родителями и образовательным учреждением, в документе указываются сроки проведения занятий, их наименование, частота проведения и стоимость. Информация о платных и бесплатных дополнительных занятиях должна быть размещена на официальном сайте учреждения или на информационном стенде. Кроме того, учреждения вправе оказывать платные услуги не только своим учащимся, но и детям, посещающим другие сады и школы.

На сегодняшний день в Красноярске проживает более 100 тысяч школьников. Большинство из них посещают дополнительные занятия либо по основному месту учебы, либо в одном из 19 специализированных центров