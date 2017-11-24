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Дата открытия нового терминала красноярского аэропорта еще не утверждена
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Дата открытия нового терминала красноярского аэропорта еще не утверждена

11 декабря 12:14
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В пресс-службе красноярского аэропорта Емельяново не подтвердили информацию о том, что открытие его нового терминала состоится 26 декабря 2017.

Такие сведения содержались в объявлении о поиске волонтеров для работы на этом мероприятии, которое появилось на сайте краевой программы «Команда-2019», развивающей событийное волонтерство в Красноярском крае.

«Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, — пояснили Newslab.ru в пресс-службе аэропорта, — сейчас точно известно лишь то, что терминал откроется до конца декабря этого года».

Напомним, что в конце прошлой недели, 8 декабря, в аэропорту Емельяново его сотрудники протестировали системы регистрации и получения багажа нового терминала.

Тестирование нового терминала аэропорта Емельяново
Источник: vk.com/kr_yemelyanovo
Стойка регистрации пассажиров
Источник: vk.com/kr_yemelyanovo
Терминал еще не сдан, поэтому все сотрудники в касках
Источник: vk.com/kr_yemelyanovo
Новый транспортер для выдачи багажа
Источник: vk.com/kr_yemelyanovo
Собственно выдача багажа
Источник: vk.com/kr_yemelyanovo

В ходе него были отработаны несколько сценариев: сдача негабаритного груза, попытка проникнуть на борт самолета без документов, с оружием и т.д. Результаты этого тестирования будут использоваться при подготовке кадров.

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