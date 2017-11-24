Дата открытия нового терминала красноярского аэропорта еще не утверждена

В пресс-службе красноярского аэропорта Емельяново не подтвердили информацию о том, что открытие его нового терминала состоится 26 декабря 2017.

Такие сведения содержались в объявлении о поиске волонтеров для работы на этом мероприятии, которое появилось на сайте краевой программы «Команда-2019», развивающей событийное волонтерство в Красноярском крае.

«Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, — пояснили Newslab.ru в пресс-службе аэропорта, — сейчас точно известно лишь то, что терминал откроется до конца декабря этого года».

Напомним, что в конце прошлой недели, 8 декабря, в аэропорту Емельяново его сотрудники протестировали системы регистрации и получения багажа нового терминала.

В ходе него были отработаны несколько сценариев: сдача негабаритного груза, попытка проникнуть на борт самолета без документов, с оружием и т.д. Результаты этого тестирования будут использоваться при подготовке кадров.