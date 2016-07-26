В красноярском аэропорту зарегистрировали двухмиллионного пассажира

Вечером 15 ноября в красноярском аэропорту «Емельяново» зарегистрировали двухмиллионного пассажира. Им стала Марина Бердюгина, вылетавшая в Москву.

Представители красноярского аэропорта и авиаперевозчика вручили юбилейному пассажиру подарочный сертификат на посещение зала повышенной комфортности и сертификат на бесплатный перелет по маршруту Москва — Красноярск на двух человек. Кроме того, Марина Бердюгина получила специальные подарки от талисмана Зимней универсиады 2019 года U-лайки — набор путешественника и памятные сувениры с фирменной символикой.

«Очень приятно, что именно мне выпала такая честь. До последнего не верила, что это действительно происходит. Это счастливый случай и мне повезло. Я не часто летаю, но очень люблю наш аэропорт», — рассказала Марина Бердюгина.

В рамках праздничной программы для всех пассажиров прошла викторина и интерактивные конкурсы.

«2017 год станет для аэропорта годом достижения высоких показателей и открытия новых горизонтов развития. В течение всего года мы наблюдаем стабильный рост пассажиропотока и уже в декабре планируем превысить исторический максимум по пассажироперевозкам. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда аэропорт Емельяново обслужил 2 066 115 пассажиров. Такого роста удалось достичь за счет запуска новых направлений, привлечения новых авиаперевозчиков и целенаправленной работе по улучшению качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний. Уверены, что с вводом нового терминала аэропорт Красноярска выйдет на совершенно новый этап развития и займет прочные позиции среди лучших аэропортов России», — рассказал Александр Иванченко, начальник отдела по развитию пассажирских перевозок Международного аэропорта Емельяново.

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Напомним, аэропорт «Емельяново» станет одним из важнейших объектов Зимней универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. В дни проведения Студенческих игр через аэропорт пройдет более 178 тысяч гостей и участников Зимней универсиады.

Сегодня строительство нового терминала аэропорта находится в завершающей стадии. Все технологичное оборудование уже прошло тестирование, запущены и работают инженерные системы, завершается финальная отделка. Открытие нового терминала состоится в декабре этого года.