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Двое красноярцев воровали номера с машин и требовали выкуп
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Двое красноярцев воровали номера с машин и требовали выкуп

11 декабря 12:25
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Двоих жителей Красноярска 29 и 35 лет задержали по подозрению в хищении автомобильных номеров. Как рассказали Newslab.ru в городской полиции, поймали их после преступления, которое они совершили в конце ноября в микрорайоне Солнечный.

Ночью они сняли номера с припаркованного во дворе автомобиля. При этом злоумышленники оставили записку с требованием о выкупе — они обещали вернуть номера за 2 тысячи рублей. Но автовладелец не захотел платить им деньги и обратился в полицию. Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали подозреваемых. Как оказалось, ранее они были судимы.

По данным полиции, это был не единственный эпизод их преступной деятельности, мужчины уже дали признательные показания.

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Видео: красноярск.24.мвд.рф

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За неправомерное завладение государственными регистрационными знаками машин им может грозить до 4 лет лишения свободы. В настоящее время устанавливается причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям — ранее в полицию поступали заявления от других пострадавших автовладельцев.

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