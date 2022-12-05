Жители Красноярского края скупают новые машины

Красноярский край попал в топ-30 регионов России, где выросли продажи новых машин. Оценку рынка новых легковых автомобилей за 10 месяцев 2017 года обнародовало агентство «Автостат».
По данным аналитиков, в этом году жители Красноярского края уже приобрели 12,7 тысяч новых авто. По сравнению с 2016 годом продажи новых машин в регионе выросли на 17,9 %. В итоге край оказался на 22 месте рейтинга.
В целом по России продажи новых машин выросли на 15,4 % (1 млн 155,3 тыс. единиц с начала этого года и 1 млн 1 тыс. — в прошлом году). Крупнейшим региональным рынком в стране остается Москва — 168,1 тыс. автомобилей, что на 2,8 % больше, чем за 10 месяцев 2016 года. Значительнее вырос рынок Подмосковья — на 20,8 % до 93,3 тыс. новых автомобилей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с результатом 79,3 тыс. машин (+16,3 %).
«У всех субъектов РФ, входящих в Топ-30, отмечена положительная динамика рынка. Причем только у двух из них этот показатель составляет менее 10 % — у Москвы и Воронежской области. В остальных представленных регионах наблюдается двузначный рост, а самый наибольший — в Кемеровской области (+35,2 %)», — отметили аналитики.
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