В Ачинске построят дом для переселения горожан из ветхого жилья

Ачинск готовится включиться в новую программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. Как сообщил на сессии ачинского горсовета глава города Илай Ахметов, администрацией разработана проектная документация на строительство 83-квартирного жилого дома по ул. Индустриальной.

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Проект дома, в который впоследствии переселят горожан из ветхого жилья, уже получил положительное заключение государственной экспертизы и готов к реализации.

При этом в Ачинске полностью выполнена региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае», запланированная до 2017 года. В городе переселены 1 426 человек из 599 ветхих и аварийных помещений общей площадью 20 тысяч кв.м.

Новая программа по переселению заработает с 1 января 2019 года. Как рассказал депутатам и общественности Илай Ахметов, сейчас работа над ней ведётся на федеральном уровне по поручению президента Владимира Путина.