В Красноярске рабочие случайно убили коллегу деревянным щитом

В Красноярске рабочий получил травму позвоночника на стройке и умер в больнице. Следователи краевого следственного управления возбудили уголовное дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ за нарушение правил безопасности, которое привело к смерти человека.

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Несчастный случай произошел 8 ноября на ул. Академика Киренского, 26 «б», где рабочие занимались реконструкцией учебно-лабораторного корпуса СФУ. Как пояснили в управлении, на 33-летнего рабочего коллеги уронили строительный щит, из которого строили опалубку. Мужчина получил перелом позвоночника. Спасти его не удалось — 27 ноября он умер в больнице.

Известно, что работы на объекте проводила компания ООО СК «МСК». Причины смерти рабочего установит судебно-медицинская экспертиза. Обвинения в нарушении правил безопасности могут предъявить мастеру строительных и монтажных работ.

«Следствию предстоит установить, насколько полно и качественно соблюдались меры техники безопасности ответственными лицами строительной организации ООО «МСК», — отметили в управлении.

Напомним, снос старого здания университетского корпуса начался летом этого года. Генеральным подрядчиком выступает компания «Сибиряк», которая должна до декабря 2018 года построить новый корпус площадью в 8 тыс. кв. метров. Здание соединят теплыми переходами с корпусом «Д», а также новыми общежитиями.